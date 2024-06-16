Особенности Гурбан байрамы

В Азербайджане, как и во всем мусульманском мире, 16 июня отмечается один из самых благословенных праздников - Гурбан байрамы (Ид-аль-Адха). Праздник этот отмечается с 10 по 13 числа Зуль-Хиджжа по мусульманскому календарю и совпадает с днем завершения паломничества (хаджа) в Мекку.

Согласно фетве Совета гази Управления мусульман Кавказа (УМК), Гурбан байрамы - один из самых священных дней для всего исламского мира и азербайджанского народа, который символизирует наилучшие человеческие качества. В мечетях Азербайджана будет совершен совместный праздничный намаз. Согласно шариату, жертвоприношения могут продолжаться три дня.

Представляем читателям Trend Life материал об особенностях праздника Гурбан, ритуала и правил жертвоприношения

Как начинается праздник

Этот священный день, который связан с именем высокочтимого всеми религиями пророка Ибрагима, доносит послание об общечеловеческом единстве и толерантности.

Праздновать день жертвоприношения начинают с раннего утра. Чуть свет мусульмане идут в мечеть к утренней молитве, но прежде необходимо совершить полное омовение, надеть новую и опрятную одежду, умастить себя благовониями.

После праздничной молитвы в мечети имам читает проповеди, восхваляющие Аллаха и его пророка Мухаммеда (С), затем разъясняется суть праздника, рассказывается о поступке пророка Ибрагима, о значении хаджа и обряда жертвоприношения. По окончании проповеди мусульмане, как правило, совершают религиозный ритуал, раздают жертвенное мясо нуждающимся, посещают кладбище, где читают молитвы за упокой души умерших, а также совершают паломничество к местным святыням.

Как правило, праздник длится три дня. В течение всего этого времени мусульмане просят у своих близких прощения за плохие поступки, посещают могилы предков и молят Аллаха о добре и мире. Для мусульман Гурбан байрамы - не только праздник, но и возможность получить отпущение грехов перед Всевышним. В этот день принято приносить в жертву животное и часть мяса отдавать бедным. Праздник жертвоприношения является кульминацией хаджа в Мекку, и самые главные события отмечаются на святой земле. Главный обряд праздника совершается в Мекке, в долине Мина, где пророк Ибрагим, покорившись воле Аллаха, был готов принести в жертву своего сына Исмаила. Но Аллах, увидев, что Ибрагим смирился с жертвой, позволил заменить сына ягненком.



Какое животное можно приносить в жертву

Из всех видов животных в жертву допустимо приносить только верблюдов, коров (быков), буйволов, овец или коз. Жертвенное животное должно соответствовать следующим возрастным требованиям: овца и коза - не менее года; буйвол и корова (бык) - два года; верблюд - не менее пяти лет. Жертвенное животное должно быть здоровым, не худым и без существенных изъянов. Овца или коза могут быть принесены в жертву только от одного человека, а корова, бык или верблюд - от семи человек. Ритуальный обряд можно совершать как в первый, так и в последующие дни праздника, однако оставлять мясо жертвенного животного на дни после праздника запрещено.

Ритуал жертвоприношения

По традиции, приготовленных к закланию животных увешивают всевозможными украшениями, ожерельями, ленточками и колокольчиками, раскрашивают яркой краской.

Над приготовленной к закланию жертвой священнослужитель читает специальную молитву, в которой вспоминается жертвоприношение пророка Ибрагима, а владелец животного или специально нанятый человек в это время перерезает ему горло. Если нет муллы, то над жертвой любой мусульманин может произнести краткую формулу: "Бисмиллах, Аллах Акбар", т. е. "Во имя Аллаха, Аллах велик!", так как мясо приносится в жертву Всевышнему. Прежде чем зарезать животное, его обязательно валят на землю головой в сторону Мекки, а в рот часто кладут набат или сахар, который потом вынимают, так как он становится благословенным. Нож нужно использовать хорошо отточенный, чтобы животное не мучилось. Скотину, приносимую в жертву, лучше не тащить по земле, а привести как можно аккуратнее. Нельзя держать нож на виду у животного, также нежелательно резать одну скотину на виду у других.

Считается, что с первыми брызгами крови жертвенного животного прощаются все предыдущие грехи человека, выполняющего жертвоприношение.

Как распределяется жертвенное мясо

Мусульманин, совершив заклание, не должен скупиться на угощение, необходимо обязательно накормить бедных и голодных. В Коране говорится "...чтобы свидетельствовать о полезном им и поминать имя Аллаха в определенные дни над дарованными животными из скота: ешьте их и накормите несчастного бедняка!".

Жертвенное мясо по обычаю делится на три части: одну часть отдают бедным, вторую подают на стол как угощение для родственников, друзей и соседей, а третью мусульманин оставляет себе.

Из мяса принесенного в жертву животного готовят традиционные блюда, которые съедают за праздничной трапезой, а также раздают друзьям, соседям и малоимущим.

Праздничный стол

Каждый мусульманин в этот праздник должен съесть мясное блюдо. Обычно это плов, соютма и т.д., в зависимости от национальной кухни. А дети угощаются различными сладостями.

Праздничный стол включает разнообразные блюда из всех видов пищевых продуктов, но, прежде всего, из мяса жертвенного животного. Как правило, в первый день готовят сердце и печень. На второй день в большинстве мусульманских семей варят супы из бараньей головы и ножек и подают традиционные блюда из мяса с гарниром из бобов, овощей и риса. На третий и четвертый день едят супы из костей и жареные бараньи ребрышки.

Гурбан байрамы - праздник заботы о ближнем, единения семьи и покорности Всевышнему, поэтому в каждом доме должна царить атмосфера гостеприимства и щедрости.

Близким друзьям и родственникам в дни праздника стараются сделать подарки. В последующие после праздника дни обычно наносят визиты родным.

Значение жертвоприношения

Согласно мусульманским преданиям, на спине животного, принесенного в жертву, правоверный сможет проследовать в рай, минуя мост Сират, "тонкий, как волос, острый, как лезвие меча, горячий, как пламя", перекинутый над адом. Если же мусульманин уклонится от принесения жертвы, то не сможет преодолеть Сират и попадет в ад.

В Коране про Гурбан байрамы говорится следующее:

''Молитесь и делайте жертвоприношение ради Создателя вашего, чтобы Он был доволен вами''. В другом священном аяте говорится: ''Для Аллаха важны не кровь, не мясо жертвоприношения, важна ваша Богобоязненность'', т.е. жертвоприношение богобоязненного Всевышний примет.

В празднике Гурбан кроется суть помощи бедным, неимущим (мясо, принесенных в жертву животных, раздается как милостыня), это радует их сердца и способствует доброжелательным отношениям среди мусульман. Также это является испытанием нашей веры в Аллаха.

Про значимость праздника Гурбан пророк Мухаммед (С) говорил:

''В день Гурбана лучшим вашим деянием является жертвоприношение... Каплю крови жертвоприношения Аллах возвеличивает прежде, чем она упадет на землю... Тому, кто совершит Гурбан - Аллах воздаст милость, равную количеству волос на жертве''.

С праздником, дорогие мусульмане!

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