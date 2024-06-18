Гидрометцентр предупреждает

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой 19 июня в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в некоторых районах Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным синоптиков, в соответствии с желтым предупреждением в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гобустане, Сиязане, Алтыагадже, Хызы, Шабране, Хачмазе, Нефтчале, Сальяне, Ордубаде и Джульфе ожидается кратковременное усиление ветра, порывы которого будет достигать 13,9-20,7 м/с.

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