Торговля в экономической жизни Иреванского ханства

В то время, когда феодальный способ производства доминировал в экономике Иреванского ханства, важное место в экономической жизни Иревана - столицы ханства, занимали ремесло и торговля. Однако, если ремесленники, в основном, удовлетворяли потребности внутреннего рынка, купцы вывозили свои товары на внешние рынки; в то время, как ремеслом занимались местные ремесленники, в торговле немаловажную роль играли иностранные купцы.

Поскольку торговля была одним из самых прибыльных источников дохода, временное прекращение торговли в результате войн между той или иной страной приводило к снижению доходов обеих сторон.Так как финансовый источник города Иревана зависел в основном от его торговых отношений, эриванские ханы уделяли торговле особое внимание даже в состоянии войны.

Как и на Ближнем и Среднем Востоке, торговля в Иреванском ханстве в основном велась в столице ханства Иреване. Помимо того, что город был столицей Иреванского ханства, он также считался одним из крупнейших торговых центров Южного Кавказа. Расположение города на перекрестке торговых путей привлекало внимание купцов из соседних стран и даже с Дальнего Востока и Европы. Это было связано с тем, что, по сравнению с другими ханствами Азербайджана, Иреванское ханство имело более благоприятные необходимые условия для торговли.

Купцы из Иревана привозили товары из Стамбула, Тебриза, Тегерана и других городов и продавали их за наличные. После того, как Грузии было предоставлено право на свободную торговлю, эриванские купцы стали привозить много иранских товаров в Тифлис, а также торговали в Лейпциге и Москве. Город Иреван стал важным центром прибыльной торговли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, Иреван всегда был полон иностранных купцов. Здесь продавались ковры, шали, сахар, кофе, зелень, сахарная пудра, хна, миндаль, сливы, масло, мед, финики, шелк, кожа, красители, хлопчатобумажная ткань, изюм, гранатовый сок, гвозди и медь, привезенные из Ирана и др. ханств; яблоки, груши, финики, инжир, изюм, грецкие орехи, кизил, миндаль и другие фрукты из Картли-Кахети, а также различные ткани из Османского государства, масло, шерсть, квасцы, марена, иностранное вино, водка, местное вино, мед, воск, сухофрукты и др. фрукты, балки, древесина и т. д. Караван-сараи и рынки Иревана превратились в склады импортных товаров.

Торговые отношения развивались на многовекторной основе. Из Иревана в дальние и ближние страны вывозились самые разные товары. Например в Османскую империю вывозили соль, сахар, шелк, шерсть, хлопчатобумажныме ткани, рис, табак, хлопок-сырец и т.д.

Поскольку торговля была основным источником пополнения казны государства, иреванские ханы всегда уделяли особое внимание развитию торговли. Они вкладывали большие средства в торговлю. Гарем, дворцовые слуги и войска содержались за счет торговых доходов. Иреванские ханы были партнерами богатых местных купцов. Также влиятельная иреванская элита, имевшие титул хана, очень интересовались торговлей. Такие люди "давали купцам деньги и защищали их".

Купцы, которые были важными фигурами в городе, занимались торговлей в пользу ханов и крупных феодалов, и зависели от них. Тех, кто занимался оптовой торговлей, не выставляя товар на рынок, называли купцами. В азербайджанских ханствах они были полностью освобождены от налогов и повинностей, требующих физической силы.

В городе также существовала мелкооптовая и розничная торговля. Торговлей оптом и в лавках занимались бинахтары, торговавших в мелочных лавках называли баззасы, а разносчиков товаров по домам и селениям - чарчи. Ввозимые и вывозимые в Иреванское ханство товары контролировались, с товаров взимались таможенные пошлины.

Таможня приносила в казну значительный доход. Таможенный контроль осуществлялся в Сурмалинском, Шарурском, Сардарабадском, Гарнибасарском магалах, а также в городе Иреван. В Судагане и других частях Абаранского магала те, на кого был возложен контроль над контрабандной торговлей, взимали в свою пользу таможенные сборы в размере 20 коп. серебром за каждого верблюда и коня и 10 коп. серебром за каждую козу. Если товары были ввезены контрабандно, они должны были заплатить вдвое больше.

За каждую партию товаров, ввезенных из Ирана, с жителей Иревана взималось 50 коп. серебром, с иностранных торговцев - 1 руб. 60 коп. за весовые товары. Таможенные выплаты за товары были различны: шелк и мех - 4 руб., индиго (темно-синий краситель) - 3 руб. 20 коп. серебром, хлопок - 60 коп. серебром, изюм, горох, гранатовая и виноградная патока - 54 коп. серебром. За каждую партию изделий из меди и железа, сахара, кофе, меда, масла, воска и других товаров, ввезенных из Грузии, брали 1 руб. 60 коп. серебром, за каждый вьюк сухофруктов - яблок, груш, фиников, инжира, изюма, кизила, миндаля и др. выплачивали 54 коп. серебром; за масло, шерсть, квасцы, краситель, ром, водку, вино, мед, воск, ввозимые из Турции -1 руб. 60 коп. серебром, за грецкие орехи и другие фрукты - 80 коп. се- ребром, за бревна и древесину - 20 коп. серебром, за дере- вянные балки - 2 коп. серебром.

За вьюк товаров из шелка, хлопка и шерсти, доставляемых из Иревана в Иран, платили 1 руб. 60 коп. серебром, за хлопок и изюм - 80 коп. серебром, синий краситель - 3 руб. 20 коп. серебром, за шелк - 4 руб. За вьюк шерсти, воска, красок и товаров, вывозимых в Турцию и Грузию, платили пошлину в 1 руб. 60 коп. серебром, охране - 1 руб. 12 коп. серебром; за провоз риса взимали пошлину в 40 коп. и еще 40 коп. серебром платили охранникам. За тюк соли, поставляемый из Иревана в Грузию, пошлина составляла 32 коп. серебром, с вьюка с изюмом - 80 коп. серебром, охранникам груза - 1 руб. 20 коп. серебром, с вьюка индиго - 3 руб. 20 коп. серебром, с вьюка шелка - 4 руб., для охраны - 1 руб. 12 коп. серебром; с вьюка с хлопком - 80 коп. серебром, охранникам - 1 руб. 92 коп. серебром.

Иреванские купцы платили таможенные пошлины только в одну сторону. С приехавших из Турции на заработки взимали пошлину в 80 коп. серебром с человека. Во всех этих расчетах вьюк служил единицей веса: лошадиный вьюк составлял 40 батманов (12 пуд.), верблюжий - 80 батманов (24 пуд.), ослиный - 20 батманов (6 пуд.).

Самый крупный рынок ханства находился в Иреване. Рынок располагался на большой территории между районами "Тепебаши" и "Городским". Рынок, построенный из камня и обожженного кирпича, "не отставал бы от европейских рынков, если бы стены были оштукатурены и окрашены". Наряду с ханскими купцами на рынке торговали купцы из-за границы.

В городе было много магазинов и киосков. Если раньше торговых лавок, больших и малых, было 1670,4 то после попадания в состав Российской империи их количество уменьшилось до 851.Из 102 торговых лавок (78 казенных и 24 частных) караван-сарая "Гюрджю", после оккупации осталось лишь 62.

Большая часть торговых лавок была сосредоточена в основном в местах проведения спортивных и других мероприятий. Площади были по большей части прямоугольными или круглыми и окружены торговыми лавками. Самыми известными площадями города были "Ханский сад", "Между базаром и крепостью", "Зали хан", "Рабочий базар" и "Гусейнали хан". На площадь между базаром и крепостью крестьяне обычно привозили товары на продажу, а ищущие работу собирались на площади "Рабочий базар". Было много гостевых домов и караван-сараев, построенных в восточном стиле из обожженного кирпича и резного базальта и мрамора. Караван-сараи, построенные в местном архитектурном стиле, имели меблированные комнаты и большие прямоугольные дворы. При строительстве караван-сараев обязательно предусматривались места для содержания животных и их водоснабжения.

Караван-сараи оказывали высокий уровень обслуживания не только иностранным купцам, а также чиновникам и путешественникам. Хан лично интересовался состоянием караван-сараев и требовал хорошего обслуживания постояльцев. В этот период наблюдалось увеличение притока иностранных купцов в город и подъем восточной культуры на новый уровень развития. Все караван-сараи в основном были сосредоточены вокруг рынка.

После распада ханства, в городе сохранились караван-сараи "Грузинский", "Джульфа", "Зохраб", "Тахир", "Сулу", "Сусуз" и "Гаджи Али". В это же время многие богатые владельцы караван-сараев и богатые купцы уезжали, некоторые караван-сараи были либо разрушены, либо заброшены. В каждом из них было много лавок. Так, в грузинском караван-сарае насчитывалось 78 магазинов, в караван-сараях Джульфа и Зограб - по 38 магазинов, в караван-сараях Тахир, Сулу и Сусуз - в общей сложности 74 магазина и в караван-сарае Хаджи Али - 40 магазинов; 20 магазинов находились справа от старых ворот Чарси , 31 - слева, 33 - возле старых ворот Койсари, 70 - на мечетской площади , 121 - слева от дома ахундов, 117 - в овощных рядах , 4 - в махалле Тепебаши, 2 - в махалле Демирбулаг, 18 - в махалле Шагар у Мечети Залихана, 32 - в крепости.

Торговые лавки были розданы населению города. За лавки приходилось платить в казну специальный налог. Даже те, кто не был занят торговлей, не был освобожден от этого налога. Не занимавшиеся торговлей поручали лавки купцам и уступали им свои права.

Городские караван-сараи считались одновременно гостиницами и рынками сбыта товаров для купцов. Приезжавшие в город купцы, в первую очередь, занимали пустые лавки в караван-сарае и складывали в них свои товары. Часть караван-сараев принадлежала частным лицам, часть - казне. Казенные караван-сараи сдавались в аренду. За обслуживание в арендованных караван-сараях торговцы выплачивали определенную сумму. Так, если товар продавался оптом, за каждый тумен стоимости товара выплачивался 1 шахы; если товар перевозился без продажи, начислялись 4 шахы с каждого вьюка, как плата "за хранение". С караван-сараев, расположенных на торговых путях, аренда- торы получали с торговцев (за каждое вьючное животное) 1 шахы, а за груз - 2 шахы.

Торговые пути Иреванского ханства пересекались в городе Иреване. Нахождение на торговых путях таких караван-сараев, как Талы на дороге, соединяющей Гюмрю с Сардарабадом, Гемигёй в Дарачичекском магале на тифлисско-иреванской дороге, сельские караван-сараи Гарахисар и Чил в магале Гёйча, карасан-сарай Селим на гейча-даралаязской дороге, свидетельствует о развитии торговли. Караван-сараи, построенные на торговых путях, считались местом ночлега купцов, путешественников и других людей.

В торговле немаловажное значение имел оборот денежных знаков. Иреванский тюмен считался самым распространенным номиналом в ханстве. В торговых операциях, наряду с местной валютой, в Иране, Османской империи, России и других ханствах Азербайджана имели хождение тюмен, сахибкиран, миналтун, панахабад, гарапул, шахы, бисти, реал, русский империал, голландский червон, османский дарулхилафи и махмуди, русский рубль, грузинский аббаси, три вида османских курушей и русские гроши. Для обмена или размена денег существовало около 20 пунктов. Например, четыре черные гарапулы обменивались на 7 русских копеек.

В городе было много монетных дворов. Монетные дворы находились под контролем хана и сдавались в аренду. Отчеканенные монеты были более лучшего качества, чем иностранные. Монеты чеканились без имени хана, анонимно. В качестве мелких денег чеканились медные монеты газбеи, называемые "черные деньги" (гарапул), с надписью "чеканка Иреван".Газбеи чеканились 4-х номиналов, весом 2, 5, 10 и 14 гр. Чеканка медных монет здесь продолжалась до 1825 г.

На рынках, в магазинах и лавках использовались различные меры длины и веса. Наряду с такими единицами измерения, как ханский аршин (96,4 см.), халвар (1,5 десятин), сомар (посевная площадь под 3 пуд. зерна), агадж (7 км.), халвар (450 кг.), широко были распространены такие единицы веса, как халвар (450 кг), сомар (48 кг), тачкир (45 кг.), пуд (16 кг.), батман (4,5 кг.), мискал (4,6 г.) и др.

Продавцы не могли обойтись без весов аттар и мизан. Аттар использовался в продуктовых и парфюмерных лавках, аптеках, а весы мизан использовались на рынках и в других лавках. Назначаемые ханом мизандары сдавали пользователям весовые гири в аренду. Для поддержания единых мер веса в городе, весы мизан и весовые гири не разрешалось выносить за пределы рынка. Покупатели взвешивали товар на весах мизан-аттар, чтобы убедиться, что их не обманул продавец. Плата за это зависела от стоимости и веса товара. Так, за 1 батман шелка - 45 коп. серебром, за 1 батман индиго - 45 коп. серебром, за любые взвешиваемые покупки - 2 коп. серебром, за 1 батман хлопка, масла, меда, воска, табака, шерсти, гороха, чечевицы, фасоли, фруктов, миндаля, грецких орехов и т. д. - 1 коп. серебром.

Таким образом, в конце XVIII - начале XIX вв. в экономической жизни города Иреван важную роль играла торговля, чему способствовали благоприятное географическое положение, нахождение города на пересечении торговых путей и значительное развитие ремесленного производства. При этом, несмотря на неблагоприятные условия, создаваемые военными действиями, развивалась как внутренняя, так и внешняя торговля с соседними странами. Определенное влияние на развитие внутренней торговли оказывало наличие в городе монетного двора и чеканка местных монет. Однако, в целом, экономика города Иревана в период ханств носила феодальный характер с очень слабым развитием товарно-денежных отношений.