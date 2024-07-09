Хорошая новость для проживающих на этих территориях Баку

С сегодняшнего дня с некоторыми жильцами и владельцами объектов на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе города Баку (рядом с Главным управлением полиции города Баку) была достигнута договоренность в плане выплаты определенной компенсации и начались работы по сносу.

Как сообщает Day.Az, переговоры с другими жильцами и владельцами объектов продолжаются.

После завершения работ по сносу на этой территории будет заложен парк. Это будет продолжение Парка Любви.

Отметим, что ранее за каждый кв. м других домов и объектов, снесенных поблизости в связи с Парком Любви, было выплачено в качестве компенсации соответственно 2500 и 3000 манатов.

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