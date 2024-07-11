Назначен заместитель генсека Коллегии адвокатов Азербайджана

Саттар Мамедов назначен на должность заместителя генерального секретаря (заместителя руководителя) аппарата Коллегии адвокатов Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az, решение об этом было принято на заседании президиума Коллегии адвокатов Азербайджана, проходящем 10 июля.

Отметим, что Саттар Вугар оглу Мамедов, являющийся членом Коллегии адвокатов Азербайджана с 2023 года, до этого назначения работал старшим юрисконсультом аппарата коллегии.

С.Мамедов родился в 1998 году в городе Баку. В 2019 году он с отличием окончил юридический факультет Национальной академии авиации Азербайджана, а в 2021 году также с отличием - магистратуру Бакинского государственного университета. С 2021 года он является докторантом юридического факультета Национальной академии авиации.

Трудовую деятельность начал в ноябре 2019 года юристом в одной из компаний, в разное время работал помощником адвоката, помощником депутата Милли Меджлиса VI созыва. С 2020 года он работал в Аппарате коллегии адвокатов в качестве юриста-консультанта, старшего юриста-консультанта.

Также С.Мамедов с 2021 года работает преподавателем на юридическом факультете Национальной академии авиации.

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