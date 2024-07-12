В одном из районов Баку не будет газа

Сегодня с 10:00 в некоторых частях Хатаинского района столицы будет временно прекращено газоснабжение.

Об этом Day.Az сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Сообщается, что в связи с ремонтными работами на газопроводе в Хатаинском районе планируется прекращение газоснабжения улиц Джаваншира, Комбината, Рамиза Гулиева и проспекта 8 Ноября.

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