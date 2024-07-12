https://news.day.az/society/1674361.html В одном из районов Баку не будет газа
В одном из районов Баку не будет газа
Сегодня с 10:00 в некоторых частях Хатаинского района столицы будет временно прекращено газоснабжение.
Об этом Day.Az сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Сообщается, что в связи с ремонтными работами на газопроводе в Хатаинском районе планируется прекращение газоснабжения улиц Джаваншира, Комбината, Рамиза Гулиева и проспекта 8 Ноября.
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