Останки шехида первой Карабахской войны перезахоронены в Губе

Останки шехида первой Карабахской войны Идриса Бахышева перезахоронены 12 июля в Губе.

Как сообщает Day.Az, Идрис Бахышев пропал без вести в апреле 1993 года в боях за Кяльбаджар.

Его останки были найдены в освобожденном от оккупации Кяльбаджаре и перезахоронены в Губинском районе.

На похоронах, наряду с членами семьи шехида, присутствовали представители исполнительной власти Губинского района, Губинского районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, правоохранительных органов, районной общественности, ветераны и жители села.

Бахышев Идрис Осман оглу родился 25 декабря 1973 года в селе Ганидара Губинского района. Геройски сражался в первой Карабахской войне. Погиб, предположительно, 1 апреля 1993 года в боях за Кяльбаджар.

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