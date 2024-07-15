Найдено тело 18-летнего парня, утонувшего в море в Сумгайыте.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Кямал Мирза оглу Набиев (2006 г.р.) утонул в море на непляжной территории в Джорате.

Тело утонувшего было извлечено из воды и передано по назначению.

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