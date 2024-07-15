https://news.day.az/society/1675132.html Найдено тело 18-летнего парня, утонувшего в море в Сумгайыте
Найдено тело 18-летнего парня, утонувшего в море в Сумгайыте
Найдено тело 18-летнего парня, утонувшего в море в Сумгайыте.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Кямал Мирза оглу Набиев (2006 г.р.) утонул в море на непляжной территории в Джорате.
Тело утонувшего было извлечено из воды и передано по назначению.
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