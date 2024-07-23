Подготовлена “Памятка для сотрудников полиции" в связи с выборами в парламент Азербайджана

В связи с назначенными на 1 сентября 2024 года внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики Центральная избирательная комиссия (ЦИК) совместно с министерством внутренних дел подготовила "Памятку для сотрудников полиции".

Как сообщили во вторник Day.Az в ЦИК Азербайджана, реализуемый в рамках межведомственного сотрудничества проект направлен на дальнейшее совершенствование служебной деятельности и повышение осведомленности сотрудников полиции на выборах в Милли Меджлис.

В публикации подробно описаны определенные законодательством роли и обязанности сотрудников полиции в период подготовки и проведения выборов в Милли Меджлис, на этапе предвыборной агитации, в день голосования, а также в процессах транспортировки и охраны официальных избирательных документов, меры, которые они будут выполнять в соответствии со своими служебными обязанностями.

Памятка, составленная на основе Конституции Азербайджанской Республики, Избирательного кодекса, закона Азербайджанской Республики "О полиции" и документов нормативного характера, утвержденных ЦИК, предназначена для использования сотрудниками полиции.

"Памятка для сотрудников полиции" также размещена на официальном сайте Центральной избирательной комиссии (www.msk.gov.az).

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