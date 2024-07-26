https://news.day.az/society/1677459.html В Баку автомобиль врезался в фонарный столб, есть погибший и пострадавшие
В Баку автомобиль врезался в фонарный столб, есть погибший и пострадавшие
В Баку автомобиль врезался в фонарный столб, один человек погиб, три человека пострадали.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Мардакян Хазарского района.
Руслан Искандеров (1990 г.р) потерял управление автомобилем "Opel" и врезался в фонарный столб на обочине дороги. В результате находившийся в автомобиле пассажир Вусал Исмайылов (1987 г.р) скончался на месте происшествия.
Водитель и двое других пассажиров госпитализированы с тяжелыми травмами.
По факту возбуждено уголовное дело.
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