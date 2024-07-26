Минздав Азербайджана организовал двухдневное кардиологическое обследование жителей Агдеринского и Тертерского районов

В рамках Программы "Великое возвращение" медперсоналом Научно-исследовательского института кардиологии имени академика Дж.Абдуллаева министерства здравоохранения Азербайджана в Агдеринском и Тертерском районах организовало двухдневное кардиологическое обследование населения.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве, основной целью мероприятия является предотвращение заболеваний сердечно-сосудистой системы, раннее выявление риска инфаркта миокарда и назначение соответствующего лечения.

"В первый день мероприятия в поселке Суговушан и селе Талыш Агдеринского района были организованы кардиологические осмотры граждан.

В рамках акции бригада специалистов НИИ кардиологии, в том числе кардиологи, медсестры и лаборанты провели медицинское обследование населения. Также была проведена электрокардиограмма (ЭКГ) и эхокардиография (Эхо КГ), экспресс-методом гражданам измеряли общий уровень холестерина и глюкозы в крови. Помимо этого, гражданам, имеющим проблемы со здоровьем, были предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.

После медицинских обследований для общественности Агдеринского района было организовано информационно-просветительское мероприятие по вопросам пропаганды здорового образа жизни, а также оказания первой помощи при повышенном артериальном давлении и сердечном приступе.

Выступившая с подробной презентацией директор НИИ кардиологии, профессор Гюльназ Дадашева отметила, что сердечно-сосудистые заболевания являются одной из актуальных вопросов современной медицины. По словам директора Института, наиболее значительными поведенческими факторами риска болезней сердца и инсульта являются нездоровое питание, низкий уровень физической активности, а также такие вредные привычки, как курение и злоупотребление алкоголем.

Вместе с тем, на мероприятии местному населению была предоставлена полезная информация о сердечно-сосудистых заболеваниях и их профилактике, а также даны ответы на интересующие участников вопросы.

На следующий день медицинская акция продолжилась в Тертерском районе. Во время акции, предназначенной для семей шехидов и ветеранов войны, были организованы ЭКГ и Эхо КГ-обследования, а также для местного населения информационно-просветительское мероприятие о здоровье сердца.

В целом в рамках двухдневной кардиологической акции свыше 300 граждан прошли общий осмотр врачей.

Следует отметить, что Министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях", - говорится в сообщении ведомства.

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