Состоялся летний экологический лагерь «Защитим леопардов!»

Очередной летний экологический лагерь под названием "Защитим леопардов!" в рамках проекта "Защитим кавказских леопардов!", стартовавший по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, прошел в Лянкяранском районе.

Как сообщает Day.Az, в лагере, проведенном Общественным объединением IDEA, Фондом молодежи, азербайджанским представительством Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Республиканским центром развития детей и молодежи министерства образования в рамках Года солидарности во имя зеленого мира приняли участие 30 школьников из Лянкяранского, Масаллинского и Астаринского районов.

Цель летнего лагеря "Защитим леопардов!" - просвещение молодежи со школьного возраста об окружающей среде, формирование чувства любви к природе, информирование школьников, проживающих близ мест обитания кавказского леопарда, об этом редком виде и пропаганда его охраны.

В лагере школьники участвовали в семинарах на такие темы, как защита кавказского леопарда, человек и окружающая среда, в экскурсиях в природную среду обитания леопардов, различных экологических исследованиях и конкурсах.

Отметим, что в настоящее время на территории Гиркана в Азербайджане обитают 15 кавказских леопардов.

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