Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено еще 200 квартир

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило семьям шехидов и лицам с инвалидностью вследствие войны еще 200 квартир. Квартиры были представлены в новых жилых комплексах, построенных в городах Баку и Мингячевир, Абшеронском, Шекинском, Гёйгёльском районах.

В мероприятии по предоставлению документов на жилье в городе Мингячевир приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев и глава исполнительной власти города Мингячевир Ильхам Исмаилов, сообщает Day.Az.

Х.Абдуллаев подчеркнул, что в период после 44-дневной Отечественной войны программа по обеспечению жильем и частными домами семей шехидов и лиц с инвалидностью вследствие войны была расширена по поручению главы государства в 5 раз. В послевоенный период гражданам из этих категорий было предоставлено 6,2 тыс. квартир и частных домов, а в целом за прошедший период - более 15 тысяч. Было отмечено, что в послевоенный период было усилено социальное обеспечение семей шехидов и лиц с инвалидностью вследствие войны программами социальной поддержки, занятости, они были охвачены реабилитационными услугами.

И.Исмаилов, в свою очередь, сказал, что семьи шехидов и лица, имеющие инвалидность в связи с войной, находятся в центре постоянного внимания государства, и в Мингячевире также ведется последовательная работа в области социальной защиты этих граждан.

Члены семей шехидов и лица, имеющие инвалидность в связи с войной, выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за постоянное внимание и заботу, а также предоставленное сегодня новое жилье.

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