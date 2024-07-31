Трагически погибли 4 военнослужащих азербайджанской армии
Трагически погибли 4 военнослужащих азербайджанской армии.
Об этом сообщили в министерстве обороны в ответ на запрос Day.Az.
"Подтвержден факт обнаружения тел военнослужащих азербайджанской армии - капитана Эмналиева Асифа Гахраман оглу, прапорщика Джабраилова Фарида Фамиль оглу, военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы - сержанта Самедова Турала Машаллах оглу и сержанта Шахмарлы Эмина Огтай оглу, которые, по предварительной версии, отравились 30 июля во время купания в сероводородных термальных источниках на территории Лачинского района во внеслужебное время.
Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - говорится в сообщении.
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