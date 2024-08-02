В этих районах Баку не будет газа

В связи с ремонтно-восстановительными работами, которые будут проводиться на некоторых газовых линиях, расположенных на территории Сабаильского, Хазарского, Бинагадинского и Сабунчинского районов столицы, сегодня с 10:00 будет приостановлено газоснабжение.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ПО "Азеригаз".

Согласно информации, на время приостановки газоснабжения возникнут временные перебои в газоснабжении поселка Бадамдар, 1-го жилого массива, улиц Джейхуна Гасилова, Нуреддина Пашаева, Тофика Мамедова, а также улиц Нусрета Мамедова и Мектебли в поселках Сулутепе и Шаган.

Также в указанный период временно будет приостановлено газоснабжение улицы Ханлар, массивов Маштага Албалылыг, Бильгях Албалылыг и Баглар в поселке Маштага Сабунчинского района.

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