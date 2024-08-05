Минобразования Азербайджана о подготовке в Карабахском университете к новому учебному году

Здание Карабахского университета расположено на территории площадью 1 га. Здание площадью 6800 м2 состоит из 50 учебных помещений, 41 административной комнаты, 1 актового зала, 1 конференц-зала, 2 библиотек, 1 спортивного и 1 гимнастических залов, 4 лабораторий, 2 кабинетов информатики и столовой. В июле в здании продолжились работы по новому технологическому плану и общему проектированию в соответствии с организацией обучения.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник в ответ на запрос Trend сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.

Было отмечено, что начаты работы по оснащению здания инвентарем и оборудованием, а также по организации рабочего пространства лабораторий.

"Подготовлены предварительные технические задания и перечень оборудования, предназначенного для оснащения лабораторий, одновременно выполняются работы по утверждению помещений по проекту и проектированию размещения оборудования.

Также завершен генеральный план парка, который планируется разбить перед зданием. В июле были проведены работы по сносу 14 зданий и вывозу мусора на земельном участке площадью 2,8 гектара.

В качестве общежитий предполагается использовать 9 (пяти- и шестиэтажных) жилых домов, находящихся рядом с территорией, так как в существующем общежитии здания университета размещается воинская часть. В здании университета были выполнены работы по покраске фасада, вывозу мусора, продолжены ремонтные работы внутри здания. В здании общежития завершается ремонт внутренних помещений и начата установка мебели", - сказали в ведомстве.

Отметим, что распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 28 ноября 2023 года был создан Карабахский университет. Начало занятий в Карабахском университете запланировано на 15 сентября 2024 года.

Постановлением Кабинета министров от 6 февраля 2024 года утвержден Устав Карабахского университета. 15 февраля 2024 года распоряжением Президента Ильхама Алиева министерству науки и образования Азербайджанской Республики из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики было выделено 10 миллионов манатов для организации деятельности Карабахского университета.

Напомним, что в Карабахе исторически имела место традиция высшего образования. В 1969 году в Карабахе было открыто первое высшее учебное заведение - филиал Азербайджанского педагогического института. Он функционировал как высшее учебное заведение с 1973 по 1988 годы. В период оккупации прекратил свою деятельность.

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