В Агдаме захоронены останки азербайджанского военнослужащего, пропавшего без вести в Лачине два года назад

В поселке Гузанлы Агдамского района завершилась церемония прощания с военнослужащим Фаридом Мамедовым, пропавшим без вести два года назад в Лачине.

Как сообщает местный корреспондент Trend, останки шехида были захоронены в Аллее шехидов в поселке Гузанлы, передает Day.Az.

На церемонии присутствовали родственники Ф.Мамедова, официальные лица, военные, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности.

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12:28

В Агдаме проходит церемония прощания с солдатом азербайджанской армии Мамедовым Фаридом Аждар оглу, 2003 года рождения, пропавшим без вести 3 марта 2022 года в Лачинском районе.

Как сообщает местный корреспондент Trend, церемония прощания проходит перед Агдамским государственным драматическим театром, передает Day.Az.

В ней принимают участие родные и близкие Фарида Мамедова, семьи шехидов, ветераны, общественность района.

Останки Фарида Мамедова будут захоронены в Аллее шехидов в поселке Гузанлы.

Отметим, что в результате поисковых работ, проведенных соответствующими государственными структурами, представленными в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, 3 июля 2024 года на территории Юзбулаг в поселке Истису Кяльбаджарского района были обнаружены и изъяты останки, принадлежащие двоим военнослужащим армии Азербайджана.

В результате экспертиз, проведенных Объединением судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения Азербайджана и Центром генетических исследований Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности Азербайджана, было установлено, что останки принадлежат солдатам армии Азербайджана - Мамедову Фариду Аждар оглу (25.05.2003 г.р.) и Абдуллаеву Фирдовси Маис оглу (09.02.2003 г.р.), которые пропали без вести 3 марта 2022 года в Лачинском районе, заблудившись из-за внезапного изменения погодных условий и метели в высокогорной местности со сложным рельефом.

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