Азербайджан завоевывает медали не только на Олимпиаде

Азербайджан продолжает успешно завоевывать медали на мировой арене, и не только в спортивных соревнованиях в рамках проходящей в Париже Олимпиады 2024.

Наша страна продемонстрировала свои достижения и в области гастрономии и производства, доказав, что азербайджанские продукты могут достойно конкурировать на международном уровне - произведенное компанией Grand Agro с использованием высоких технологий Olivea Extra Virgin Olive oil было названо лучшим на престижном международном конкурсе всех видов оливковых масел Dubai Olive Oil Competition.

В этом году золотая медаль на Dubai Olive Oil Competition была присуждена азербайджанскому оливковому маслу Olivea Extra Virgin Olive, высоко оцененное профессиональным жюри этого международного конкурса по множеству критериев.

Dubai Olive Oil Competition представляет собой важное событие в индустрии оливкового масла, так как на нем собираются лучшие производители со всего мира. Жюри конкурса, состоящее из ведущих экспертов и дегустаторов, тщательно оценивает представленные образцы по множеству критериев, включая вкус, аромат, текстуру и чистоту продукта. Участие в этом конкурсе позволяет производителям не только продемонстрировать свои достижения, но и обменяться опытом и новейшими технологиями в области производства оливкового масла.

Победа азербайджанского оливкового масла Olivea Extra Virgin Olive oil на Dubai İOOC стала очередным признанием высокого качества продукции на международной арене и открыло новые возможности для продвижения бренда на мировом рынке.

Эта награда азербайджанского бренда Olivea Extra Virgin Olive oil является еще одним ярким доказательством того, что бренд продолжает активно и успешно представлять нашу страну на международной арене.

"Получение такой престижной награды свидетельствует о том, что наши усилия и стремление к высочайшему качеству были признаны на мировом уровне. Мы гордимся тем, что наши продукты завоевали доверие и уважение среди международных экспертов и потребителей. Эта победа не только подтверждает наши лидерские позиции, но и мотивирует нас к дальнейшему развитию и совершенствованию, чтобы и в будущем продолжать радовать продукцией высочайшего класса" - отмечают в компании Grand Agro.

Отметим, что это была не единственная награда, которую оливковое масло Olivea Extra Virgin Olive oil получило за последнее время - в июне текущего года оно завоевало серебряную медаль на престижном Лондонском международном конкурсе качественного оливкового масла, а в июле - серебряную медаль на престижном Международном конкурсе качественного оливкового масла в Канаде (CIOOC).

Всю интересующую информацию о компании Grand Agro и производимой ею продукции вы можете получить на официальной странице компании в Instagram.