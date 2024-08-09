В рамках цирковой программы "Легенды Монте-Карло" в Баку прошли благотворительные мероприятия

4 и 9 августа в Circus Sea Breeze прошли благотворительные мероприятия, которые стали важной частью лета для детей из разных социальных групп. Это дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными физическими возможностями и дети из семей шехидов и ветеранов Карабахских войн, сообщили Day.Az в пресс-службе Бакинского государственного цирка.

Оба мероприятия включали в себя разнообразную развлекательную программу, где выступали талантливые артисты, подарившие юным зрителям множество ярких эмоций и впечатлений. Дети смеялись и аплодировали, наслаждаясь зрелищными номерами и выступлениями.

Эти благотворительные мероприятия проходили в рамках международной цирковой программы "Легенды Монте-Карло", которая началась 1 июня и продлится до 1 сентября. Цирковая программа, организованная Аллахверди Исрафиловым и Эмином Агаларовым, привлекла на благотворительные мероприятия более 8000 детей с первых дней ее проведения.

После завершения мероприятий дети и их семьи выразили искреннюю благодарность организаторам и артистам за подаренные моменты радости и счастья. Такие события важны для укрепления веры в добро и показывают стремление Sea Breeze делать мир ярче и добрее.

Цирковая программа "Легенды Монте-Карло" продолжает радовать гостей, привлекая всё больше зрителей, и остаётся символом заботы и внимания к детской аудитории.

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