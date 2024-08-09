В Азербайджане в рамках "YayFest" организован лагерь для волонтеров COP29

Продолжается крупнейший молодежный фестиваль Азербайджана "YayFest". Следующая, четвертая неделя фестиваля под названием "Неделя COP" была организована для волонтеров COP29.

Как сообщает в пятницу Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Азербайджанской операционной компании COP29.

Было отмечено, что в течение недели волонтеры приняли участие в различных "зеленых" инициативах и интерактивных мероприятиях, охватывающих такие темы, как процессы COP, охрана окружающей среды и роль молодежи в решении климатических проблем.

Всего в лагере, который проходил с 5 по 9 августа, приняли участие около 230 добровольцев COP29. В ходе мероприятия, организованного на природе в Шамахы, волонтеры приняли участие в интерактивных тренингах, проводимых специалистами Азербайджанской операционной компании COP29, а также расширили свой опыт, приняв участие в различных практических занятиях. Богатая программа обучения лагеря направлена на повышение осведомленности молодежи об изменениях климата, процессе COP. На интерактивной сессии "Во имя природы", организованной в рамках мероприятий лагеря Общественным объединением IDEA, ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев рассказал о вкладе ответственного подхода молодежи к окружающей среде в коллективные усилия.

Отметим, что, учитывая объявление 2024 года в Азербайджанской Республике "Годом солидарности во имя "зеленого" мира" согласно соответствующему распоряжению Президента Ильхама Алиева и проведение в текущем году в нашей стране такого престижного мероприятия, как COP29, в нынешнем году в ходе мероприятий лагеря "YayFest" преимущество отдается таким темам, как вопросы экологии и изменения климата, охраны окружающей среды и роли в этом молодежи, а также теме COP29.

В этом году фестиваль под лозунгом "Вместе к более "зеленому" будущему!" проводится при поддержке Фонда молодежи Азербайджана, совместной организации Общественного объединения IDEA, председательства COP29, Союза студенческих молодежных организаций Азербайджана, Союза волонтерских организаций Азербайджана, Общественного объединения молодежного движения "CAVAN" и Общественного объединения "Молодые волонтеры". Всего в этом фестивале, который длится два месяца, примут участие более 2000 молодых людей, говорится в сообщении Азербайджанской операционной компании COP29.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!