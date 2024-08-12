AZAL рекомендует заранее приобретать авиабилеты из Баку в Нахчыван и обратно

В связи со скорым окончанием летних каникул и началом учебного года ожидается рост спроса на авиаперевозки по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.

Как сообщает Day.Az, национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL рекомендует всем пассажирам, планирующим путешествия в этом направлении, заблаговременно приобретать авиабилеты.

На сегодняшний день по маршруту Баку-Нахчыван-Баку ежедневно выполняется более 20 рейсов. При необходимости количество рейсов на данном направлении будет увеличено.

Пиковые периоды авиаперевозок всегда сопровождаются увеличением пассажиропотока и спроса на рейсы. Заблаговременная покупка билетов обеспечит наилучший выбор времени вылета и поможет избежать возможных неудобств.

Отметим, что работа гражданской авиации организована согласно определенному плану, который включает в себя множество аспектов, такие как расписание полетов, подготовку самолетов перед вылетом, контрольные проверки и другие задачи.

Важно отметить, что только в июле AZAL осуществил 745 рейсов по направлению в Нахчыван в связи с высоким спросом. Общее количество обслуженных пассажиров за месяц составило более 85 тысяч.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании или в кассах AZAL.

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колцентр по электронной почте [email protected] или через WhatsApp по номеру +994(55) 204 65 54.

Отметим, национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL недавно запустил продажу авиабилетов со скидкой по специальному промокоду GATE20 на все регулярные международные рейсы авиакомпании.

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