AZAL предлагает скидку 20% на авиабилеты по промокоду GATE20

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запускает продажу авиабилетов со скидкой по специальному промокоду GATE20 на все регулярные международные рейсы авиакомпании, передает в среду Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Используя промокод, пассажиры смогут приобрести билеты со скидкой в 20%.

Скидка действует на тариф авиабилета без учета налогов и сборов.

Акция распространяется только на взрослых пассажиров (ADULT) и проводится исключительно через мобильное приложение авиакомпании AZAL. Промокод действует только на авиабилеты эконом-класса.

Предложение на покупку билетов действует с 1 по 8 августа 2024 года включительно, а период перелета - с 20 сентября по 31 октября 2024 года.

Для получения скидки на авиабилет необходимо зайти в мобильное приложение AZAL, ввести ключевое слово GATE20 в поле промокода при бронировании. После этого система покажет сниженные цены на авиабилеты.

Мобильное приложение AZAL можно скачать по ссылке: https://bit.ly/azal-app.

Авиакомпания приглашает всех воспользоваться этой возможностью и приобрести авиабилеты по более выгодным ценам!

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