https://news.day.az/society/1681498.html Сколько мин обезвредили в Карабахе за неделю? - ФОТО
Сколько мин обезвредили в Карабахе за неделю? - ФОТО
Обнародована еженедельная информация (05 августа 2024 - 11 августа 2024 г.) об операциях по разминированию, проводимых Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) на освобожденных от оккупации территориях страны.
Как сообщили в понедельник Day.Az в ANAMA, на прошлой неделе в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане обнаружено и обезврежено 163 противопехотных и 44 противотанковых мин, а также 10 040 неразорвавшийся боеприпасов.
Разминирована территория в 1224,3 гектара.
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