Сколько мин обезвредили в Карабахе за неделю?

Обнародована еженедельная информация (05 августа 2024 - 11 августа 2024 г.) об операциях по разминированию, проводимых Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) на освобожденных от оккупации территориях страны.

Как сообщили в понедельник Day.Az в ANAMA, на прошлой неделе в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане обнаружено и обезврежено 163 противопехотных и 44 противотанковых мин, а также 10 040 неразорвавшийся боеприпасов.

Разминирована территория в 1224,3 гектара.

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