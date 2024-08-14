Новые данные по численности населения Азербайджана

С начала года численность населения страны увеличилась на 19 243 человека, или на 0,2 процента и составила 10 миллионов 200 тысяч 013 человек по состоянию на 1 июля 2024 года.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Было отмечено, что 54,5 процента населения составляют городские жители, 45,5 процента - сельские, 49,8 процента - мужчины и 50,2 - женщины.

"Отметим, что в 2023 году численность населения страны увеличилась на 53 625 человек, или на 0,5 процента, до 10 180 770 человек по состоянию на 1 января 2024 года. 54,5 процента населения составили городские жители, 45,5 - сельские, 49,8 процента - мужчины и 50,2 - женщины.

На начало этого года 4,6 процента населения проживает в Нахчыванской Автономной Республике, 23 процента - в городе Баку, 9,2 процента - в Лянкаран-Астаринском, 8,6 процента - в Абшерон-Хызынском, 7,3 процента - в Карабахском, 7,1 процента - в Центрально Аранском, 6,7 процента - в Газах-Товузском, 6,1 процента - в Шеки-Загатальском, 5,9 процента - в Гянджа-Дашкесанском, 5,4 процента - в Губа-Хачмазском, 5,1 процента - Мильмугуанском, 4,9 процента - в Ширван-Сальянском, 3,1 процента - в Даглыг Ширванском, 3 процента - в Восточно Зангезурском эконмических районах.

Численность населения на квадратный километр по стране составляла 118 человек", - говорится в сообщении Госкомстата.

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