Этот въезд в Баку будет полностью закрыт

С завтрашнего дня дорога, ведущая в центр Баку со стороны Бадамдара, будет закрыта.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Государственное управление дорожной полиции Баку.

Было отмечено, что в Ясамальском районе движение транспортных средств с пересечения улицы Микаила Мушфига и проспекта Метбуат в направлении улицы Микаила Алиева (Управление Государственной дорожной полиции города Баку, Ени Ясамал и Внешняя кольцевая дорога) будет полностью ограничено.

Таким образом, транспортные средства, следующие по Внешней кольцевой дороге, могут направиться в сторону центра города только с въездом на территорию Ени Ясамал.

Было отмечено, что движение по Бадамдарскому шоссе в направлении центра будет свободным.

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