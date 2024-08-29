https://news.day.az/society/1684914.html Баку окутан пылью из Туркменистана
Баку окутан пылью из Туркменистана
По данным автоматических станций, сегодня, начиная с утра, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.
Как сообщила Day.Az заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова, концентрация пыли в воздухе превышает норму в 1,3 раза.
По словам представителя Службы, причиной пыльной погоды, наблюдаемой на основе спутниковых снимков, является пыльный туман, проникающий в нашу страну с территории Туркменистана.
"Ожидается, что пыльная погода сохранится в течение двух дней, в зависимости от метеорологической ситуации".
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