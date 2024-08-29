Баку окутан пылью из Туркменистана

По данным автоматических станций, сегодня, начиная с утра, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

Как сообщила Day.Az заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова, концентрация пыли в воздухе превышает норму в 1,3 раза.

По словам представителя Службы, причиной пыльной погоды, наблюдаемой на основе спутниковых снимков, является пыльный туман, проникающий в нашу страну с территории Туркменистана.

"Ожидается, что пыльная погода сохранится в течение двух дней, в зависимости от метеорологической ситуации".