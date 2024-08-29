В МЧС о результатах работы за прошедшие сутки

МЧС Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него обязательства, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки был осуществлен 71 выезд на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 2 случаями пребывания в беспомощном состоянии и двумя ДТП.

В результате принятых оперативных и неотложных мер было обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.

За минувшие сутки силами МЧС были спасены 3 человека, переданы по назначению тела 2 человек.

Недавно, на горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре на объекте в Бинагадинском районе Баку.

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