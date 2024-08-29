Объявлены зоны с высоким риском пожаров из-за жары

В Азербайджане объявлены пожароопасные районы в связи с ожидаемой жаркой погодой.

Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Назим Махмудов.

По его словам, в жаркую погоду повышается вероятность возникновения пожарной опасности в регионах, подверженных пожарам, на природных территориях, особенно в лесных массивах.

Н.Махмудов также сообщил, что служба подготовила пожарный индекс уязвимых к пожарам регионов на территории республики и определила рисковые направления.

"По Гянджа-Газахскому региону высокая пожарная опасность в Гяндже, Товузе, Шамкире, очень высокая в Агстафе, Тертере, Нафталане, по Балакен-Шекинскому региону высокая в Огузе, Шеки, по Губа-Хачмазскому региону высокая в Губе, Гусаре, очень высокая в Шабране, по Горно-Ширванскому региону очень высокая в Исмайыллы, Гобустане, по Лянкяран-Астаринскому району высокая в Лянкярани, Ярдымлы, Астаре, в Нахчыванской АР очень высокая в Ордубаде, Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Джульфе", - добавил он.

Начальник службы призвал граждан соблюдать правила пожарной безопасности на природе, особенно в местах с лесным и травяным покровом, соблюдать осторожность с огнем в обязательном порядке при проведении хозяйственных работ или отдыха на природе.

Отметим, что 29-30 августа в некоторых районах республики ожидается жаркая погода.

Недавно, на горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре на объекте в Бинагадинском районе Баку.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!