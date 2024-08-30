Важная новость для родителей школьников

В Азербайджане 30 августа в 18:00 будет приостановлен процесс размещения заявок в общеобразовательные учреждения для перевода учеников через систему sy.edu.az.

Как сообщили Day.Az, в Государственном агентстве дошкольного и общего образования, родители, подавшие заявки до указанного срока, должны представить документы своих детей в выбранное ими общеобразовательное учреждение до 15:00 5 сентября.

Напомним, что процесс перевода учащихся II - IX и XI классов начался 8 августа в 15:00, а для X классов - 15 августа в 15:00.

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