В Сураханы перекрыты дороги

Из-за крупного пожара в Сураханском районе Баку перекрыты дороги.

Как сообщает Day.Az, информацию распространил Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

В связи с поджаром вблизи Дома торжеств "Афсун" в Сураханском районе Баку ограничено движение транспорта на ул. А.Рзаева и на дороге Зыхское шоссе-аэропорт.

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