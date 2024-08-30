https://news.day.az/society/1685367.html В Сураханы перекрыты дороги - из-за крупного пожара - ФОТО
В Сураханы перекрыты дороги - из-за крупного пожара - ФОТО
Из-за крупного пожара в Сураханском районе Баку перекрыты дороги.
Как сообщает Day.Az, информацию распространил Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
В связи с поджаром вблизи Дома торжеств "Афсун" в Сураханском районе Баку ограничено движение транспорта на ул. А.Рзаева и на дороге Зыхское шоссе-аэропорт.
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