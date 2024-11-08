https://news.day.az/society/1705461.html В Ханкенди организован праздничный концерт и фейерверк по случаю Дня Победы - ФОТО - ВИДЕО Вечером 8 ноября в городе Ханкенди Азербайджана был организован праздничный концерт и фейерверк по случаю Дня Победы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, концерт и фейерверк были встречены местными жителями с большим интересом.
В Ханкенди организован праздничный концерт и фейерверк по случаю Дня Победы - ФОТО - ВИДЕО
Вечером 8 ноября в городе Ханкенди Азербайджана был организован праздничный концерт и фейерверк по случаю Дня Победы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, концерт и фейерверк были встречены местными жителями с большим интересом.
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