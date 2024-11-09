В школах на освобожденных территориях прошли просветительские мероприятия

В рамках "Месячника прав ребенка", объявленного по инициативе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики, аппаратом Омбудсмена впервые были организованы просветительские мероприятия в сфере защиты прав детей в образовательных учреждениях, расположенных на наших освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Day.Az в аппарате омбудсмена, сотрудниками сектора защиты прав ребенка, в полной средней школе номер 1 города Шуша, полной средней школе номер 1 имени Мирзы Улугбея города Физули, полной средней школе имени Мехди Мехдизаде города Джебраил, полной средней школе села Агалы Зангиланского района прошли просветительские мероприятия на темы "Права детей и механизмы защиты", "Роль работников образования в защите прав детей".

На мероприятиях учащиеся были проинформированы о Конвенции ООН о правах ребенка и ее основополагающих принципах, защите детей от вредного воздействия, ранних браков, буллинге, эксплуатации детского труда, были доведены до внимания национальные и международные механизмы защиты, в частности широкомасштабная деятельность омбудсмена в сфере защиты прав детей. В то же время с работниками образования были проведены дискуссии по направлению защиты детей от всех форм дискриминации, недопустимости насилия в отношении детей, обязанностях воспитателей, существующих проблемах в этой сфере и путях их решения. Были даны ответы на вопросы участников по данным темам.

В просветительских мероприятиях приняли участие 240 учащихся и 62 преподавателя. На мероприятиях были розданы издания Конвенции о правах ребенка, подготовленные по инициативе омбудсмена в рамках месячника на понятном для детей языке в сотрудничестве с представительством Детского фонда ООН в Азербайджане.

В рамках поездки были также изучены условия, созданные в яслях-детском саду села Агалы Зангиланского района, состояние с обеспечением прав детей в целом, а также проведены правовые просветительские беседы с коллективом учреждения.