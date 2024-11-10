Как изменения погоды повлияют на метеочувствительных людей завтра?

Обнародован медико-метеорологический прогноз на завтра.

Как передает Day.Az, соответствующую информацию распространила Национальная служба гидрометеорологии.

Согласно данным, 11 ноября на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.