В Баку за Морвокзалом организованы полосы для микромобильности

В Баку продолжаются работы по расширению возможностей микромобильности.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Сообщается, что в рамках работ организованы полосы для микромобильности за Морским вокзалом.