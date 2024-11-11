https://news.day.az/society/1705981.html

В Баку за Морвокзалом организованы полосы для микромобильности

В Баку продолжаются работы по расширению возможностей микромобильности. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA). Сообщается, что в рамках работ организованы полосы для микромобильности за Морским вокзалом.