В Масазыре гражданин огородил дорогу

Житель Масазыра огородил проезжую часть дороги по адресу Акиф Аббасов, 75.

Как сообщает Day.Az, это вызвало недовольство жителей, проживающих в этой части поселка.

По их словам, работы по ограждению были выполнены за один день.

Кянан Бабаев, начальник управления архитектуры и градостроительства Исполнительной власти Абшеронского района, сообщил, что они вмешались в незаконные строительные работы и предупредили гражданина.

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