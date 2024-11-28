https://news.day.az/society/1711131.html В Масазыре гражданин огородил дорогу - ФОТО В Масазыре, по адресу Акиф Аббасов, 75, гражданин огородил проезжую часть дороги. Как сообщает Day.Az, это вызвало недовольство жителей, проживающих в этом районе. По их словам, работы по ограждению были выполнены за один день.
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В Масазыре гражданин огородил дорогу - ФОТО
Житель Масазыра огородил проезжую часть дороги по адресу Акиф Аббасов, 75.
Как сообщает Day.Az, это вызвало недовольство жителей, проживающих в этой части поселка.
По их словам, работы по ограждению были выполнены за один день.
Кянан Бабаев, начальник управления архитектуры и градостроительства Исполнительной власти Абшеронского района, сообщил, что они вмешались в незаконные строительные работы и предупредили гражданина.
Подробнее - в видеорепортаже ATV Xəbər:
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