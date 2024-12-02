Лучшие речи на азербайджанском и турецком языках выбраны в Корее

Студенты профессора департамента азербайджанского и турецкого языков одного из известных университетов Кореи HUFS (Hankuk University of Foreign Studies - Университет иностранных языков Ханкук) Ровшана Ибрагимова приняли участие в речевом конкурсе по азербайджанскому языку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Отмечается, что в декабре каждого года Университетом проводится речевой конкурс по азербайджанскому и турецкому языкам.

"В мероприятии приняли участие представители посольств Азербайджана и Турции в Республике Корея, которые наградили победителей. Корейские студенты представили интересные выступления. Обладатель первого места Пе Инхе, говоря об эпосе "Кёроглу", рассказал о том, как после тяжелой болезни он впал в депрессию и как это произведение воодушевило его, изменило его взгляд на жизнь.

Студент, занявший 2-е место, Ким Дабин подчеркнул, что намерен продолжить обучение в магистратуре в Азербайджане и хочет глубже изучить азербайджанскую экономику.

Занявший третье место Юн Соджин рассказал о своем интересе к спорту, особенно к волейболу, и поделился своими знаниями о развитии этого вида спорта в Азербайджане",- говорится в информации госкомитета.