Новая классификация специальностей по бакалавриату

Утверждена новая Классификация специальностей по уровню бакалавриата высшего образования.

В связи с этим Кабинет министров принял решение, сообщает Day.Az.

С классификацией специальностей по уровню бакалавриата высшего образования можно ознакомиться, перейдя по ссылке.