https://news.day.az/society/1712441.html Новая классификация специальностей по бакалавриату - Решение Кабмина Утверждена новая Классификация специальностей по уровню бакалавриата высшего образования. В связи с этим Кабинет министров принял решение, сообщает Day.Az. С классификацией специальностей по уровню бакалавриата высшего образования можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
Новая классификация специальностей по бакалавриату - Решение Кабмина
Утверждена новая Классификация специальностей по уровню бакалавриата высшего образования.
В связи с этим Кабинет министров принял решение, сообщает Day.Az.
С классификацией специальностей по уровню бакалавриата высшего образования можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
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