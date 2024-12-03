В Азербайджане утверждены новые правила обучения в магистратуре

Внесены изменения в "Содержание и организацию обучения в магистратуре, а также порядок присуждения степеней магистра".

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление, сообщает Day.Az.

Согласно постановлению, магистратура будет обеспечивать подготовку специалистов по различным специализациям (отрасли, дисциплины, языки, язык и литература, регионы, страны, виды транспорта) в соответствии с классификацией специальностей, утвержденной Кабинетом министров для магистратуры высшего образования. Специализации для каждой специальности будут определяться соответствующей образовательной программой.

Подготовку специалистов по специализациям на уровне магистратуры будут проводить высшие учебные заведения, которые осуществляют подготовку на уровне бакалавриата (за исключением учебных заведений специального назначения, в случаях, предусмотренных классификацией специальностей для магистратуры высшего образования).