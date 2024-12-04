Азербайджанское искусство выпечки хлеба в тандыре признано нематериальным наследием ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила азербайджанское искусство изготовления тандыров и выпечки хлеба в Cписок нематериального культурного наследия.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО.

"Новое пополнение в Cписок нематериального культурного наследия: Искусство изготовления тандыров и выпечки хлеба в Азербайджане", - говорится в заявлении.

Напомним, что на сегодняшний день в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включены 24 элемента азербайджанской культуры.