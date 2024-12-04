https://news.day.az/society/1712583.html Азербайджанское искусство выпечки хлеба в тандыре признано нематериальным наследием ЮНЕСКО - ФОТО - ВИДЕО Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила азербайджанское искусство изготовления тандыров и выпечки хлеба в Cписок нематериального культурного наследия. Как сообщает Day.Az, об этом заявили в ЮНЕСКО.
Азербайджанское искусство выпечки хлеба в тандыре признано нематериальным наследием ЮНЕСКО - ФОТО - ВИДЕО
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила азербайджанское искусство изготовления тандыров и выпечки хлеба в Cписок нематериального культурного наследия.
Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО.
"Новое пополнение в Cписок нематериального культурного наследия: Искусство изготовления тандыров и выпечки хлеба в Азербайджане", - говорится в заявлении.
Напомним, что на сегодняшний день в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включены 24 элемента азербайджанской культуры.
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