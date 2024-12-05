Применяются современные подходы к охране окружающей среды.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев на VI Общереспубликанском форуме детей Азербайджана.

"Инвестиции важны для защиты детей от последствий изменения климата. В будущем наша молодежь будет уделять приоритетное внимание экологическим правам. Активное участие молодежи в борьбе с изменением климата - один из важнейших вопросов современности", - добавил он.

Отметим, что 5 декабря при совместной организации Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей и министерства науки и образования Азербайджана в Баку проходит VI Общереспубликанский форум детей Азербайджана.