В Азербайджане ограничены посещения новобранцев в воинских частях

В Азербайджане введено временное ограничение на встречи с новобранцами в воинских частях, чтобы защитить их здоровье в условиях понижения температуры воздуха и вероятного роста заболеваемости респираторными вирусными инфекциями в зимний период.

Как сообщает Day.Az, это решение было принято Министерствами обороны и здравоохранения Азербайджана.

В совместной информации ведомств отмечается, что такие меры позволяют командному составу и военно-медицинским специалистам эффективно проводить профилактические мероприятия для предотвращения заболеваний среди военнослужащих. Включены просветительские беседы, разъяснение правил питания, личной гигиены и комплексных профилактических мер.

Министерства просят общественность с пониманием относиться к ограничению и воздерживаться от посещений воинских частей в этот период.