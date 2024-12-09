Пробки на нескольких улицах и проспектах в Баку
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
4. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмета Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
10. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
11. Проспект Бабека, в направлении центра;
12. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.
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