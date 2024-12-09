Пробки на нескольких улицах и проспектах в Баку

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

4. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмета Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

10. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

11. Проспект Бабека, в направлении центра;

12. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.