Эльмира Ахундова, Народный писатель Азербайджана

Утопия или реальность?

Интереснейшие доклады и сообщения, ученые споры, презентации и даже награждения престижным орденом "Xalqlar dostluğu" некоторых деятелей культуры - все это вместил в себя один насыщенный день в городе Алматы. Где 3 декабря состоялась VI Международная конференция в поддержку культуры знаний на тему "Возрождение читающей нации". Конференция эта проходила при организаторстве Международного Центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО, который возглавляет Олжас Омарович Сулейменов. Герой Труда Казахстана. Народный писатель, выдающийся поэт и общественный деятель. А для нас всех, живущих в Азербайджане, очень близкий и родной человек.

Небольшая справка

"Центр сближения культур был создан в 2015 году распоряжением правительства Казахстана, - рассказывает заместитель директора Салтанат Ашимова. - Субсидируется центр Министерством культуры и информации. Если помните, был в ЮНЕСКО такой проект - десятилетие сближения культур 2013-2022 гг. И президент Назарбаев выступил с инициативой открытия специального Института, но потом решили, что это все же будет Центр. Причем, открывать его хотели в Астане, но Олжас Омарович и другие деятели культуры настояли на его открытии в Алмате, а через некоторое время мы открыли филиал нашего центра и в столице Казахстана.

Первым директором Центра был Карл Байбаков, академик, доктор исторических наук, знаменитый археолог. Однако в 2018 году он, к сожалению, скоропостижно скончался. И новым директором назначили Олжаса Сулейменова.

В настоящее время эта организация стала признанным центром межкультурного диалога, проведения ежегодных международных конференций в поддержку культуры знаний, а также престижного Форума сближения культур Евразии. Кроме того, мы проводим Форум школьников и молодежных инициатив под названием "Великий Шелковый путь - путь диалога". Существует также международная летняя школа, которая собирает педагогов из Центральной Азии. Они обмениваются опытом, проводят дискуссии, тренинги, мастер-классы. То есть мы стали признанной на пространстве СНГ платформой гуманитарного сотрудничества".

...Присутствие на пленарном заседании самого Олжаса Сулейменова, который, несмотря на то, что болеет, нашел в себе силы встретиться с приехавшими гостями и выступить перед ними с прочувствованными словами, придало нам всем особый настрой.

- Я готовился к этой встрече 30 лет, - так парадоксально начал Олжас Омарович свое выступление. - Мы потеряли Книгу, она перестала быть помощником государства и гражданина.

И далее последовал проникновенный монолог, где было много ценного и поучительного. Олжас Сулейменов коснулся состояния современной исторической науки, в которой и прежде, и сейчас нередко искажается историческая правда. Он с сожалением вспоминал о профессиональной литературе советского периода. "На гонорары тогда можно было жить, - отметил он, вспомнив, как на гонорар от огромного тиража своей книги "Аз и Я" купил восемь квартир для студентов. Эти молодые люди в свое время были арестованы во время событий, связанных со снятием Д.Кунаева с поста 1-го секретаря ЦК, и потом, опять же во многом благодаря Олжасу Сулейменову, были освобождены. Поэтому, убежден Сулейменов, государственная поддержка литературы и фундаментальных наук просто необходима, иначе начинается - уже началась! - самодеятельность.

Олжас муаллим рассказал о малоизвестных нам фактах из казахстанской истории: так, отметил он, в 1920-е годы, согласно переписи населения, казахов было 6 миллионов, а по переписи 1939 года - всего 2 миллиона. Куда же делись целых четыре миллиона? Они погибли во время Голодомора, который уничтожил более половины нации. И об этой темной странице в истории казахстанского народа не написано почти ничего. "Таких "белых" пятен в нашей истории немало, - сказал Олжас Сулейменов. - Мы в центре занимаемся этими вопросами, пытаясь восстанавливать историческую правду".

Кстати, вторая сессия так и называлась - "Будущее исторической литературы". Автор этой статьи выступила на ней с докладом "Историко-биографический роман-исследование как новый жанр в азербайджанской литературе", рассказала о работе над шеститомником "Гейдар Алиев. Личность и Эпоха", о переводах этого произведения на разные языки и интересе к нему широкой читательской общественности. А в конце выразила уверенность в том, что жанр историко-биографической прозы "будет еще долго востребован читательской общественностью на постсоветском пространстве, способствуя в числе прочих задач цели, заявленной на конференции, а именно - возрождению читающей нации".

Доклад вызвал интерес у казахских ученых, а модератор второй сессии - директор Института литературы и искусства имени М.Ауэзова, академик НАН РК Кенжехан Матыжанов заметил, что и им надо в Казахстане создавать такие произведения о личностях, долгие годы руководивших республикой и формировавших нацию и национальное самосознание.

В конце своего выступления Олжас Омарович коснулся очень важного вопроса. Он заявил, что азербайджанцы, как и вообще тюрки, сформировались как нация еще в IV тысячелетии до нашей эры. Потому что язык азербайджанцев, огузский диалект, бытовавший в глубокой древности, дожил до наших дней. И мы, говорит Олжас, доказали это, написали об этом. Действительно, когда в Баку праздновали 1300-летие древнейшего эпоса тюркоязычных народов - дастана "Китаби деде-Коркуд", Олжас не мог остаться в стороне от такого события, хотя у него существовал свой, как всегда неординарный, взгляд на происхождение эпоса и дату его появления на свет. Первым в научном мире сопоставив героев дастана с персонажами древнеегипетских солярных мифов, Олжас дерзнул предположить, что "Книга деда моего Коркуда" - старейшее литературное произведение на земле, старше "Илиады" и "Одиссеи". Его эпатирующий доклад вызвал жгучий интерес у ученых-тюркологов, собравшихся из разных концов СНГ и дальнего зарубежья на научную конференцию в рамках юбилейных торжеств. И, наверное, закономерно, что спустя еще несколько лет, когда по инициативе Азербайджана в Брюсселе открывался памятник Деде Коркуду, рядом с президентом Ильхамом Алиевым стоял именно он - Олжас Сулейменов.

После своего выступления Олжас Омарович вручил нескольким участникам конференции орден "Xalqlar dostluğu", специально учрежденный правительством Казахстана в честь Сулейменова. Привилегии получить этот престижный орден была удостоена и автор этой статьи. И, поверьте, что для меня эта награда стала одной из самых дорогих в моей жизни...

* * *

Конференция собрала весьма представительный сонм ученых, руководителей писательских и общественных организаций, таких как Международная Тюркская академия, ТЮРКСОЙ, Региональный офис ЮНЕСКО, Международный ПЕН клуб и др. Были ученые из России, Турции, Киргизии, Азербайджана, переводчики казахской литературы из Франции, Великобритании.

Выступающие пытались ответить на заявленные в качестве целей конференции вопросы, предлагали свои способы их решения. Запомнилось выступление Асель Лахаевой, директора фонда Тюркской истории и культуры "TURKTAV", которая рассказала о работе по созданию цифрового архива тюркского мира. Уже создана электронная библиотека "Turcology.com", предполагается в будущем году провести международную ярмарку книг тюркоязычных стран, и все эти инициативы, несомненно, будут способствовать главной цели - возрождения читающей нации.

На конференции присутствовала представительная делегация из Азербайджана. Доктор филологических наук Эсмет Мамедова выступила с докладом "Роль творчества О.Сулейменова в развитии азербайджанской литературы", профессор Вагиф Султанлы представил участникам конференции доклад на тему "Исторический роман в азербайджанской литературе в контексте национально-этнической памяти", а хорошо известная в республиках Центральной Азии своими трудами и переводами ученый из Института рукописей НАНА - Назакет Маммедли рассказала о переводах и изучении творчества Олжаса Сулейменова в Азербайджане. При этом Назакет ханым прочитала несколько переводов стихотворений Сулейменова на азербайджанский язык, в числе которых был и ее собственный. Все три доклада вызвали живой интерес у участников конференции.

Председатель Союза писателей Азербайджана Анар отправил в адрес участников конференции специальное письмо, так как, по его мнению, взаимоотношения читателя и писателя - это наиболее болезненная и серьезная проблема современности.

Хочу привести это письмо, в виду его актуальности, почти полностью:

"Потенциального читателя отвлекают от книги Интернет, Ютюб, инстаграмы, тик-токи и прочие социальные сети. На молодое поколение, наряду с полезной информацией, изливаются потоки низкопробной продукции, всевозможных сплетен и "черного" пиара. Сегодня важнейшей задачей моих собратьев по перу является пропаганда серьезной, настоящей литературы, используя те же технические электронные средства. Мы должны быть более активными во взаимодействии с читателями - этому служит проведение многочисленных книжных ярмарок, встреч с писателями, обсуждение популярных книг на сайтах и в телевизионных передачах. Мы должны вернуть читателя к Книге, к Слову.

Что касается тюркского мира, архиважно, чтобы мы больше переводили друг друга, общались друг с другом, потому что через эти переводы и общение наши культуры будут взаимодействовать и сближаться. В советскую эпоху, в плане производства и пропаганды литературы было немало позитивного, и этот опыт следует использовать: создание Литературных фондов, финансовая поддержка писателей, организация поездок группы литераторов в другие страны и пр. и пр.

Я желаю, что ученые и писатели, собравшиеся в Алматы на конференцию, в результате дискуссий и обсуждений смогли проложить еще одну тропинку к благородной цели - возрождению читающей нации".

С удовлетворением хочу отметить, что предложения, высказанные Анаром в этом письме, были включены в итоговую Резолюцию VI Международной конференции.

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Мне довелось выступить дважды, причем первый раз в присутствии самого Олжаса Сулейменова. Хочу привести полностью это приветствие:

Дорогой Олжас муаллим, дорогие участники конференции!

Я рада приветствовать вас на 6-й международной конференции в поддержку культуры знаний и хочу выразить благодарность Олжасу Омаровичу за приглашение принять в ней участие. Как вы знаете, недавно в Баку завершилось глобальное событие - 29-я сессия Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата. На этом беспрецедентном по масштабу мероприятии, собравшем представителей около 200 стран и на какое-то время сделавшем Баку центром мира, больше всего говорилось о глобальном взаимодействии, взаимопонимании и согласии. Ибо вопросы, поднятые на СОР 29, а именно решение глобальных экологических проблем, требуют совместных усилий всех членов ООН. А ведь именно к этому много лет назад с прозорливостью выдающегося политика призывал всех Олжас Сулейменов, выведя свою знаменитую формулу "От веков колониальной зависимости - через период независимости - к эпохе осознанной взаимозависимости". Эта эпоха настала, и сегодня наша хрупкая планета, разрушаемая природными и техногенными катастрофами, как никогда нуждается в реализации этой фундаментальной формулы.

Олжас - дитя бескрайних степей - всегда был великим мечтателем. И мечты его были такими же большими, как его внешний облик. Уникальность Олжаса заключается в том, что многие его мечты, на первых порах казавшиеся утопией, воплощались в жизнь. Его мечта о запрете ядерных испытаний в конце концов привела к долгосрочному мораторию на испытание ядерного оружия. Его заветная мечта о союзе тюркоязычных стран привела к учреждению Организации тюркских государств, которая с каждым годом крепнет и развивается. Поистине, мир держится на плечах таких вот мечтателей...

Столь же планетарным является творчество Олжаса Сулейменова, который воплотил в своих произведениях высоту, величие и удивительно гармоничный синтез разных культур и верований. Он попытался раздвинуть границы нашего сознания до космических масштабов. В этом плане поэт Сулейменов - действительно настоящий гражданин мира. А для всех нас, живущих в Азербайджане, он очень близкий, родной человек. И тоже очень настоящий. Человек, как говорится, с большой буквы.

Работая в "Литературной газете", я в одной из своих статей привела слова народного поэта Азербайджана Бахтияра Вагабзаде, который рассказывал мне, как во время жутких событий "черного" января 1990 года он посылал своим российским друзьям и коллегам отчаянные телеграммы, звонил им, надрывно крича в трубку, пытаясь объяснить, что в Баку произошло чудовищное преступление власти против собственного народа, что под гусеницами танков погибли дети, в упор расстреляны машины "Скорой помощи"...

- Никто не откликнулся, - вспоминал тогда Бахтияр Вагабзаде, - ни Женя Евтушенко, ни Чингиз Айтматов, ни Римма Казакова. А вот Олжас Сулейменов приехал - больной, с вирусным гриппом - буквально на следующий же день. И как мы все были ему благодарны!

Об этом же гражданском поступке почти десять лет спустя, во время встречи с Олжасом Сулейменовым, вспомнил и Президент Азербайджана Гейдар Алиев: "Считаю, что вы друг и азербайджанского народа, и мой друг... Вы пользуетесь в Азербайджане большим авторитетом и как писатель, и как политический деятель. В Азербайджане хорошо помнят вашу деятельность во время оккупации Азербайджана советскими войсками в январе 1990 года и очень высоко ценят, помнят Ваш приезд сюда на второй день после ввода советских войск в Баку. Вы прибыли сюда, выступили, осудили все это. В Азербайджане это очень хорошо запомнили".

Среди ряда наград зарубежных государств есть целых четыре высокие награды, которыми президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил вклад Олжаса Сулейменова в развитие культурных связей между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан.

...Несколько лет тому назад Олжас муаллим прислал мне письмо-поздравление на юбилей, которое завершалось следующими строками:

"В казахском языке есть такое слово - жаса'. В разных контекстах оно выражает два, казалось бы, разных значения: 1) "живи"; 2) "делай", "твори".

Когда-то смыслы не отделялись друг от друга. Думаю, и сейчас должно быть такое понимание - творю, значит - живу!

То большое, что ты сделала как писатель и общественный деятель, позволяет мне относиться к тебе в этот день с братским требованием-пожеланием: "ЖАСА, ЭЛЬМИРА-ХАНУМ! ЖИВИ И ТВОРИ!" Прошу выполнять".

Вот и я сегодня обращаюсь к своему другу и брату Олжасу Сулейменову с сестринским напутствием: "ЖАСА, ОЛЖАС, ЕЩЕ МНОГИЕ ЛЕТА! ЖИВИ И ТВОРИ!"

* * *

В итоговой части Резолюции VI международной конференции в поддержку культуры знаний было сказано:

"Больше 30 лет назад независимость в социальных явлениях распространилась и на книгу, породив в обществе независимость от книги. Следующие десятилетия должны стать временем осознанной взаимозависимости книги и нации.

Только в случае возрождения социального и государственного заказа, системно интегрированного в основные приоритеты культурной политики государств, создания и полноценного функционирования, при государственной поддержке, Литературных фондов, литературных журналов, соответствующих сайтов, СМИ, возрождения института литературной критики, в национальных литературах начнут появляться произведения, способные формировать культурный код, национальное самосознание и сближать культуры".

И, наверное, прав наш уважаемый Анар, когда написал в своем письме-приветствии, что следует вспомнить и возродить то позитивное, что было в советскую эпоху в плане производства и пропаганды литературы. Многое у нас в Азербайджане уже сделано и делается: Дни культуры и искусства, книжные ярмарки, государственная поддержка литературных журналов, освобождение книжной продукции от НДС. Дело за школой и вузами, которые должны также принять участие в великой миссии - возрождении читающей нации.

Почти полвека назад, выступая на конференции писателей Азии и Африки, Олжас Сулейменов пророчески сказал: "В культуре, не породившей Шекспира, не появится и Ньютон..." Думаю, что за века существования азербайджанской литературы в ней были свои Шекспиры, а в математике у нас был свой не менее великий Ньютон - Лютфи Заде. Теперь дело за новыми поколениями "физиков" и "лириков"!