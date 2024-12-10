В некоторых районах Карабаха определены участки для безопасных твердых отходов

Выбраны участки под полигоны для безопасных твердых отходов на территории Ходжалинского (20 га), Агдеринского (10 га) и Ходжавендского (10 га) районов.

Об этом сказал начальник отдела экологии ОАО "Темиз шехер" Сабухи Бабаев на заседании рабочей группы по экологическим вопросам в Ханкенди, сообщает Day.Az.

С.Бабаев отметил, что в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре было направлено письмо касательно передачи выбранных земельных участков в пользование ОАО "Темиз шехер".

"Комитетом издано распоряжение о передаче в пользование ОАО "Темиз шехер" земельных участков в Ходжавендском и Ходжалинском районах для создания полигонов для отходов. Участки были очищены Агентством по разминированию от мин и неразорвавшихся боеприпасов", - сказал он.