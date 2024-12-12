Туман окутал регионы Азербайджана

В ряде регионов Азербайджана наблюдаются туманы, которые ограничивают видимость до 500 метров.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно действующему желтому предупреждению, в Дашкесане порывы юго-западного ветра достигли 23 м/с, в Ярдымлы и Гедабее - 16 м/с, а в Баку и на Абшеронском полуострове - 19 м/с.

В ряде регионов, включая Нахчыван, Шарур, Джульфу, Ордубад, Садарак, Нафталан, Шамкир, Балакен, Загаталу, Шеки, Огуз, Габалу, Исмайыллы, Шамаху, Гобустан, Шабран, Евлах, Гёйча, Кюрдамир, Сабирабад, Лерик, Сумгайыт, наблюдаются туманы, которые ограничивают видимость до 500 метров.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 8 градусов тепла, в низменных районах - 5 градусов, в Нахчыванской АР - 5 градусов, а в горных районах - до 2 градусов мороза.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az