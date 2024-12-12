В Баку выберут победителей Национального конкурса красоты

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова 25 декабря в 18:00 состоится финал Национального конкурса красоты Miss & Mister Azerbaijan 2024, сообщает Day.Az.

"Национальный конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan ежегодно проводится с 1996 года. Конкурс с каждым годом привлекает все больше и больше молодых людей, является одной из самых престижных площадок, раскрывающей не только внешность молодых людей, но и их талант, интеллект и личностные качества. За годы проведения конкурса его многочисленные участники добились успехов в различных областях и представляли нашу страну на международной арене. В этом году конкурс Miss & Mister Azerbaijan, в отличие от предыдущих лет, пройдет в новом формате", - отметила организатор и учредитель конкурса Miss & Mister Azerbaijan Анеля Ордуханова.

Для справок и приобретения билетов: 055 897 71 83, 055 767 88 37.

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