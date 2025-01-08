Агададаш Агаев помирился с медучреждением и его сотрудниками

Перед началом очередного судебного процесса по уголовному делу народного артиста Азербайджана Агададаша Агаева он помирился с охранником клиники "Medera Hospital" Нуреддином Джалиловым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, народный артист заявил в беседе с журналистами перед началом процесса, который состоится сегодня в Бинагадинском районном суде, что помирился с охранником клиники "Medera Hospital" Нуреддином Джалиловым. По словам А.Агаева, стороны подписали соответствующий документ в нотариусе.

Как сообщил адвокат Агадаша Агаева, между народным артистом, клиникой "Medera Hospital", ее охранником Нуреддином Джалиловым и уборщицей Назакат Пашаевой достигнуто примирение.

Отметим, что инцидент между народным артистом Агададашем Агаевым и охранником клиники "Medera Hospital" Нуреддином Джалиловым произошел 23 июля прошлого года в Бинагадинском районе столицы. Агададаш Агаев бросил топор в охранника, с которым спорил. Топор попал в работавшую в клинике Н.Пашаеву и ранил ее.

Охранник избил народного артиста.

По факту возбуждено уголовное дело, А.Агаев и Н.Джалилов привлечены к уголовной ответственности. Позднее дело Н.Джалилова было выделено в отдельное производство. Уголовное дело, по которому проходят в качестве обвиняемых А.Агаев и Н.Джалилов, рассматривается в Бинагадинском районном суде.

Кроме того, А.Агаев подал на клинику в суд для выплаты морального ущерба. В свою очередь, глава "Medera Hospital" Гарахан Алиев подал ответный иск против народного артиста.

Певец требует от клиники в качестве компенсации за моральный ущерб около 450 тыс. манатов, а медучреждение от А.Агаева - 500 тыс. манатов.