В селе Джахангирбейли начинается модернизация внутренней инфраструктуры
В селе Джахангирбейли Зангиланского района начинаются работы по внутренней инфраструктуре (дороги, озеленение).
Как сообщает Day.Az, в связи с этим Служба восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах уже завершила подготовительные работы.
Согласно информации, эти работы в селе будут выполнены в рамках проекта реконструкции населенного пункта.
Организация поручила выполнение указанных работ ОАО "Protean Construction" и заключила с ним договор на сумму 18,7 миллиона манатов.
Отметим, что ОАО "Protean Construction" было зарегистрировано в 2007 году. Законным представителем ОАО с уставным капиталом в 160 672 манатов является Тахмазов Мухаммед Агджа оглу.
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