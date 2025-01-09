Похоронен отец покойного шахматиста Вугара Гашимова

Гасым Гашимов, отец покойного шахматиста Вугара Гашимова, похоронен на II Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Day.Az, Гасым Гашимов был похоронен рядом с могилой сына.

Напомним, что 3 декабря прошлого года в результате взрыва в доме, пострадали отец Вугара Гашимова Гасым Гашимов и мать Аида Гашимова.

Проходящий лечение в отделении интенсивной терапии Центральной больницы нефтяников Г.Гашимов скончался 8 января.