https://news.day.az/society/1721640.html Похоронен отец покойного шахматиста Вугара Гашимова - ФОТО Гасым Гашимов, отец покойного шахматиста Вугара Гашимова, похоронен на II Аллее почетного захоронения. Как сообщает Day.Az, Гасым Гашимов был похоронен рядом с могилой сына. Напомним, что 3 декабря прошлого года в результате взрыва в доме, пострадали отец Вугара Гашимова Гасым Гашимов и мать Аида Гашимова.
Похоронен отец покойного шахматиста Вугара Гашимова - ФОТО
Гасым Гашимов, отец покойного шахматиста Вугара Гашимова, похоронен на II Аллее почетного захоронения.
Как сообщает Day.Az, Гасым Гашимов был похоронен рядом с могилой сына.
Напомним, что 3 декабря прошлого года в результате взрыва в доме, пострадали отец Вугара Гашимова Гасым Гашимов и мать Аида Гашимова.
Проходящий лечение в отделении интенсивной терапии Центральной больницы нефтяников Г.Гашимов скончался 8 января.
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