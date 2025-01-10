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Авария на магистрали в Нахчыване оставила без воды ряд районов города - ФОТО

На главной водопроводной магистрали города Нахчыван диаметром 355 миллиметров, проходящей по улице Джалиля Мамедкулузаде, произошла авария. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, предполагается, что причиной ЧП стала длительная эксплуатация трубопровода. В результате прорыва трубы приостановлена подача воды в ряд районов города.